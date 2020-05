Venti piante di marijuana in casa, arrestata coppia di Vetralla

Venti piante di marijuana in casa, arrestata coppia.

I carabinieri della stazione di Vetralla, a seguito di un'evoluzione investigativa partita dai carabinieri della stazione di Orte, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di una coppia di pregiudicati e al termine della perquisizione, svolta nella loro abitazione e nei locali di loro pertinenza, sono stati trovato in possesso di 20 piante di marijuana, oltre al materiale per confezionare la droga.

I due sono stati dichiarati in arresto e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria di Viterbo © RIPRODUZIONE RISERVATA