Soriano, 120 alunni hanno partecipato al progetto “Io Nuoto”

Si è tenuto mercoledi l'evento conclusivo del progetto " Io nuoto" promosso dall'Istituto Comrpensivo di Soriano nel Cimino in collaborazione con lo Sporting Village di Soriano.Il progetto durato circa 3 mesi ha coinvolto circa 120 ragazzi residente nei comuni di Soriano, Bomarzo e Vasanello. Sono intervenuti alla manifestazione finale di consegna dei diplomi l'assessore servizi sociali Nicolamme, il delegato Coni Viterbo Baldi e il Presidente Coni Lazio Riccardo Viola.L'evento è stato un modo per fare il punto sull'attività svolta in questi mesi con l'obiettivo di ripeterla anche il prossima anno coinvolgendo oltre le prime anche le seconde e le terze medie con il fine ultimo di creare un gruppo sportivo scolastico del nuoto per far partecipare soriano ai giochi studenteschi.Soddisfatto il direttore generale dello sporting village Simone Bonolo: «Il prossimo anno - ha detto - dovremmo coinvolgere più alunni cercando di far diventare il nuoto un' attività primaria per la crescita dei nostri ragazzi».