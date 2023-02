Domenica 26 Febbraio 2023, 05:30

Sfugge al posto di blocco e sperona l’auto della polizia per non farsi beccare con la droga. E’ finito agli arresti un 32enne di Canepina, con precedenti penali, dopo aver seminato il panico tra le strade del capoluogo. Mercoledì pomeriggio scorso gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Viterbo, nell’ambito di servizi volti alla repressione del commercio illegale di droga, hanno intimato l’alt a un’Audi A3 guidata da un ragazzo.

L’automobilista però invece di rallentare e arrestare la marcia ha iniziato a spingere sull’acceleratore forzando il posto di blocco. Durante la fuga il conducente ha speronato anche l’auto della polizia, creando danni alla carrozzeria. Gli agenti hanno così iniziato l’inseguimento. La fuga è avvenuta sulla circonvallazione Almirante in direzione di via Genova. L’Audi a folle velocità è stata fermata alla fine di viale Ippolito Nievo all’angolo con via Carlo Cattaneo. In pieno centro abitato e sotto gli occhi di molti residenti che hanno assistito a tutta la scena.

La pattuglia, nonostante la zona molto trafficata, è riuscita a fermare l’auto in tutta sicurezza e ad assicurare il 32enne alla giustizia. Poco prima di essere bloccato l’uomo era riuscito anche a lanciare un involucro di colore bianco dal finestrino dell’autovettura che, recuperato successivamente dagli agenti sul ciglio della strada. L’involucro conteneva 53grammi di cocaina. Sostanza che il ragazzo voleva gettare per non finire nei guai. Guai che puntuali però sono arrivati.

Il 32enne, al termine dell’inseguimento, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione della ProcuraViterbo che coordina le indagini. Dovrà rispondere anche dei danneggiamenti fatti alla carrozzeria dell’auto della polizia, speronata durante la fuga. Ieri mattina il giovane è arrivato in Tribunale per la convalida del provvedimento di arresto. Il giudice dopo aver ascoltato gli agenti e il 32enne, che non avrebbe fornito nessuna spiegazione per la fuga, è stato sottoposto all’obbligo di dimora con prescrizione di non poter uscire dalla propria abitazione nelle ore notturne. Per lui il processo, per direttissima, iniziare tra poche settimane.