Ronciglione, consegnata la targa "Il Borgo del Borghi 2023" al sindaco Mengoni

Questa mattina Ronciglione ha ricevuto ufficialmente la targa de "Il Borgo dei Borghi 2023", in qualità di primo borgo classificato all'omonima trasmissione di Rai 3 che ogni anno vede sfidarsi alcune delle località più belle d'Italia.

Soddisfatto il sindaco, Mario Mengoni: «E' stato un onore ricevere questo prestigioso premio, che verrà collocato all'ingresso del palazzo comunale. Con piacere abbiamo ospitato la produzione Elephant della trasmissione, rappresentata dal produttore Gianni Orazi, il quale ha personalmente consegnato la targa. Ringrazio gli addetti ai lavori, della redazione Rai e della produzione, per averci accompagnato lungo tutti gli step previsti dal concorso, fino al trionfo finale. Il Borgo dei Borghi da sempre rappresenta un'importante vetrina turistica per le bellezze italiane e stiamo già riscontrando un aumento costante dei flussi di visitatori nella nostra città, non solo nei giorni festivi, ma anche durante la settimana. Ci aspettano dei lunghi weekend di ponti festivi e ci stiamo preparando ad accogliere al meglio i turisti».