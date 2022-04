Furbetti del reddito, ottengono 27mila euro senza averne i titoli: 5 denunciati

Furbetti del reddito di cittadinanza, ottengono fino a 27mila euro senza averne i titoli: denunciati in cinque. I carabinieri della stazione di Bolsena, in collaborazione con i carabinieri del Nucleo ispettorato dl lavoro di Viterbo, hanno effettuato una serie di accertamenti investigativi di iniziativa, per verificare le condizioni ed i requisiti di che accedeva al reddito di cittadinanza.

I militari, al termine dell'accertament, hanno scoperto che 5 cittadini di Bolsena - di cui due italiani e tre di origini straniere, uno del Camerun, una donna del brasile ed un ragazzo rumeno - hanno beneficiato del reddito per un valore ad oggi di 27mila euro, pur non avendo i requisiti.

In particolare omettendo di dichiarare redditi provenienti da precedenti e diverse prestazioni di lavoro.