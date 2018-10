Prostituta non vuol fare sesso a tre e i clienti tentano di violentarla, condannati

Ultimo aggiornamento: 21:44

Prostituta si rifiuta di fare sesso con due clienti e loro provano a violentarla, condannati.E’ finito con la reclusione in carcere il maldestro tentativo di costringere una ragazza romena a fare sesso a tre.Il collegio del Tribunale di Viterbo ha condannato due ragazzi di origini rumene a un anno e due mesi.Il 23 agosto di sette anni fa i due uomini erano di ritorno dal lavoro, sono entrambi operai edili, quando decisero di concedersi una serata bollente.Al km 8 dell’Aurelia bis accostano e parlano con la ragazza che aspetta clienti. Ma la proposta non viene accolta. La donna spiega che con loro non vuole avere niente a che fare. I due iniziano a gridare a insultarla, finche non la prendono per i polsi. Lei però riesce a divincolarsi e corre via. Nella fuga lunga la strada regionale perde una scarpa. I carabinieri la trovano così, scalza e sconvolta.Poco dopo vengono fermati i due ragazzi e scatta la denuncia per tentata violenza sessuale in concorso.Ieri la sentenza di condanna. Ma i due giovani sono già lontani. Hanno lasciato l’Italia anni fa e rintracciarli non saràsemplice.