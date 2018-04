Parcheggio selvaggio, la protesta di Viterbo Civica. Ma i vigili la sera non ci sono

di Federica Lupino

Contro il parcheggio selvaggio nel capoluogo Viterbo Civica scende in campo con un'iniziativa senza precedenti. Ieri sera, come succede tutti i weekend, centinaia di auto hanno invaso le piazze del centro, parcheggiate ovunque. Ed è così che i volontari hanno deciso di intervenire, lasciando su ognuna delle macchine in divieto di sosta un messaggio. Nel volantino si legge: «E se fossi stato un vigile? Ma ti è andata bene questa volta. A 100 metri esiste un parcheggio molto grande dove lasciare l'auto per tutto il tempo che vuoi in tranquillità e tenere libera questa bellissima piazza che rappresenta la tua città».



Insomma, Viterbo civica fa appello da un lato alla coscienza di chi, pur di non fare qualche decina di metri a piedi, lascia la macchina in piazza del Comune, in piazza del Gesù o lungo le vie intorno a San Pellegrino. Ma dall'altra lancia anche un avvertimento: "E se fossi stato un vigile?". Già, ed è qui che sta il nodo: per contrastare l'inciviltà di alcuni cittadini, occorrerebbero i controlli. Peccato che il Comune abbia in organico appena 51 agenti di polizia locale (dirigente compreso) quando ne servirebbero almeno il doppio. Una carenza che impedisce di garantire il turno serale, se non nelle settimane clou d'estate o durante le principali manifestazioni, comunque tramite progetti su base volontaria.



Insomma, i vigili urbani a Viterbo dopo il tramonto sono come l'Araba Fenice: tutti li invocano, nessuno li vede mai. Un deterrente alquanto spuntato.

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:00



