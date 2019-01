Neve nella notte su Viterbo e frazioni, protezione civile all'opera per l'emergenza ghiaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Viterbese non è fuori dal vortice del maltempo. Dopo la neve caduta martedì scorso, anche ieri notte i fiocchi hanno imbiancato alcune zone del capoluogo, in particolare le frazioni di San Martino (risparmiata martedì della neve) e Bagnaia.Oltre a questo il pericolo maggiore, soprattutto sulle strade provinciali, è rappresentato dalle gelate. Molte le vie di comunicazione a rischio, soprattutto la Cimina )foto sotto) e le altre starde provinciali a nord del capoluogo.Se a Viterbo le scuole sono tornate a riaprirsi questa mattina, a Montefiascone sono rimaste chiuse per il pericolo del gelo sulle vie di accesso, come da ordinanza del sindaco Massimo Paolini. Stessa decisione anche per la scuole di Canepina.A Viterbo, come informa il Comume, sono stati impegnate le varie squadre del gruppo Protezione civile a iniziare da San Martino, con priorità per la scuola. Attivato lo spargimento di sale dopo i passaggi dello spalaneve. Sulle strade cittadine pattuglie della polizia locale all'opera per segnalare le emergenze.Interventi effettuati anche su viale Fiume, via cardinal de Gambara, strada Ponte Vejano a Bagnaia e su via Venezia Giulia (lato scuola), piazza Re Gustavo Adolfo al quartiere Ellera