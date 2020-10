Nepi, la scuola media “Stradella” visitata da vandali "a norma": rubati mascherine e gel igienizzante

Vandali in azione a Nepi. Questa mattina i bidelli della scuola media Stradella, all'apertura dopo il fine settimana, hanno trovato le aule a soqquadro, scritte sulle lavagne e la palestra riempita di carta. In un successivo controllo è stato scoperto che sono state portate via le mascherine e i prodotti igienizzanti destinati agli alunni.

Il sindaco Franco Vita, d'accordo con la dirigenza scolastica, ha immediatamente chiuso i locali della scuola che in giornata sarano sanificati. Gli alunni sono cosìmtornati a casa.

I carabinieri della stazione locale stanno svolgendo indagini per risalire agli autori della visita alla scuola.

