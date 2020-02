Mobilità green: chi guida elettrico, o ibrido, a Viterbo non paga il parcheggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Viterbo non paga il parcheggio chi circola sui veicoli elettrici e ibridi con motore elettrico. Lo ribadisce il Comune, che anche per quest'anno offre" il posto gratuitamente nelle aree di parcheggio delimitate dalle striscia blu, a tariffazione oraria.L'assessore comunale alle società partecipate, Enrico Maria Contardo, comunica dopo l'approvazione dell'apposita delibera di giunta che resta «l'esenzione dal pagamento della tariffa oraria ai proprietari di veicoli elettrici e ibridi con motore elettrico, residenti nel comune di Viterbo, e alle persone giuridiche con sede legale in città».La norma è funzinale alla scelta di una «riduzione dell'inquinamento atmosferico, e anche in attuazione delle linee di indirizzo richiamate dal Piano di risanamento della qualità dell'ari,a approvato dalla Regione Lazio», aggiunge l'assessore. Per il parcheggio va esposto lo specifico contrassegno, rilasciato dalla società Francigena (mobilità urbana) che indica le caratteristiche del veicolo e il titolo di proprietà.Per avere il permesso va presentata richiesta scritta del modello scaricabile sul sito Francigena, o presso gli uffici della stessa srl in via S. Biele 22 (Tel. 366/6159340 per orari); o direttamente all'ufficio cassa nel parcheggio a pagamento in piazza Martiri d'Ungheria. La distribuzione dei contrassegni scatterà il 26 febbraio.Chi ha già i permessi del 2019 (scaduto) dovrà fare nuovamente la richiesta e ritirare il nuovo tagliando.