Martedì 18 Luglio 2023, 05:20

Liti in auto tra coniugi, giovanissimi con la droga o ubriachi e danneggiatori di telecamere cittadine. I carabinieri delle compagnie della Tuscia in questo fine settimana hanno controllato più di 500 persone e più di 400 veicoli. Trovandosi a gestire situazioni spesso al limite. «I servizi - spiega l’Arma - sono stati intensificati per garantire il più possibile un tranquillo fine settimana nella provincia. Particolare attenzione e stata posta nelle località di villeggiatura più frequentate, nei paesi dove si sono svolte delle manifestazioni e naturalmente nei quartieri di Viterbo interessati alla movida».

Tra gli episodi di particolare rilievo spicca quello avvenuto ad Ischia di Castro, dove 3 persone sono state sorprese mentre danneggiavano l’impianto di videosorveglianza cittadina all’interno del parco pubblico. Tutti sono stati denunciati. A Canino invece è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere un egiziano di 23 anni, che nascondeva nel vano portaoggetti della sua autovettura un coltello a scatto, con lama a punta di 9 cm già aperto. Sempre a Canino due giovanissimi, fermati durante un posto di controllo sono stati sorpresi con qualche grammo di cocaina e segnalati alla prefettura. A Tuscania, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 44enne, con precedenti di polizia che si è rifiutato di sottoporsi al test con etilometro, pur manifestando evidenti sintomi di ebbrezza alcolica.

A Valentano, i carabinieri sono intervenuti, domenica pomeriggio, per una lite in auto tra coniugi, segnalata dalla donna con una telefonata al 112. Il personale della stazione carabinieri di Orte ha segnalato alla Prefettura un giovane 23enne trovato in possesso di marijuana, e un 61enne per porto abusivo di armi poiché durante il controllo veniva trovato in possesso di un coltello e di un fucile giocattolo privo di tappo rosso. Infine a Vignanello il carabinieri hanno denunciato in stato di libertà una 29enne poiché rimasta coinvolta in un incidente stradale e sottoposta al controllo delle analisi del sangue risultava positiva all’uso di sostanze stupefacenti.