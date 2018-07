Faleria, tre ladri arrestati per furto in abitazione

di Ugo Baldi

Tre uomini di origini albanesi sono finiti in manette dopo aver messo a segno un colpo in un’ abitazione da dove avevano portato via, preziosi per diverse decine di migliaia di euro.

Subito il furto, sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Civita Castellana (Viterbo), che immediatamente hanno attuato il piano di sicurezza per intercettare i ladri , allertando tramite le centrali operative di Viterbo e Roma tutti i comandi limitrofi; immediati sono stati i posti di controllo, curando in particolare le vie di fuga secondarie, ed infatti i tre criminali sono stati intercettati in direzione Rignano Flaminio ( Roma), dove sono stati bloccati e catturati dalle pattuglie delle stazioni di Faleria e di Rignano Flaminio.

Dichiarati in arresto e recuperata la refurtiva occultata nelle campagne in attesa del recupero successivo, sono stati ristretti presso le camere di sicurezza.

Il sindaco di Faleria Marco Del Vecchio si è complimentato con le forze dell'ordine. « Un grazie -ha detto - per la tempestività va ai Carabineri e in particolare ai comandanti delle due stazioni che hanno assicurato alla giustizia tre malviventi in poco tempo»

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:58



