Due settantenni arrestati con 14 chilogrammi di droga dall'Olanda: la Tuscia crocevia della cocaina

La coppia di anziani narcotrafficanti olandesi resta in carcere. Il gip ieri ha convalidato l'arresto dei due 70enni fermati con 14 kg di cocaina. Lo scorso venerdì i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, nel corso di attività di contrasto al traffico di droga nel Viterbese, hanno controllato un'auto con targa olandese, con a bordo una coppia di settantenni stranieri.I due avrebbero attirato l'attenzione dei carabinieri per il modo in cui si muovevano nel piccolo paese di Monte Romano. I militari, quindi, li hanno osservati da lontano fino a quando non hanno notato che i due incontravano un 60enne di Monteromano. I carabinieri hanno deciso di intervenire per vederci chiaro e, malgrado l'apparente disinvoltura dei tre, hanno voluto perquisire la macchina. Nascosti tra i sedili dell'auto i militari hanno rinvenuto 12 involucri di cocaina, ben nascosti, per un peso di oltre 14 chilogrammi. La droga è stata sequestrata e i tre sono stati dichiarati in arresto e portati in carcere. Il 60enne è stato rimesso in libertà dal gip del Tribunale.Non è la prima volta che la Tuscia è crocevia del traffico internazionale di droga. Nemmeno un mese fa a Grotte di Castro fu fermato un tir partito sempre dall'Olanda che trasportava quasi 50 kg di cocaina. Questa volta il carico è stato affidato a una coppia di insospettabili olandesi: due anziani con un cagnolino che hanno percorso più di mille km per portare a destinazione la cocaina. Droga che sul mercato avrebbe fruttato diversi milioni di euro.Probabilmente pensavano di superare indenni i controlli, quello che non sapevano era che da diverso tempo le forze dell'ordine li tenevano sotto controllo e al momento giusto li hanno beccati con le mani nel sacco. Le indagini dei carabinieri non sono terminate: resta da capire dove quei 14 kg di droga sarebbero stati piazzati, la rete dei due trafficanti. Il cane della coppia, in auto la sera dell'arresto, in attesa che i proprietari escano dal carcere, è stato affidato a un'associazione del territorio.