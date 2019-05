Droga, arrestati due studenti di 16 anni

Due ragazzi di 16 anni, studenti in una scuola superiore del Viterbese, sono stati arrestati l'altra mattina dai carabinieri Nucleo operativo e radiomobile di Viterbo e della stazione di Vetralla, impegnati in un servizio antidroga tra le stazioni ferroviarie di Porta Romana e Cura di Vetralla. Il primo, residente a Vetralla, è stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish per un totale di circa 120 grammi mentre il secondo residente ad Ischia di Castro veniva trovato con ulteriori dosi della medesima sostanza per un totale di circa 60 grammi. Entrambi i minori sono stati portati al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli di Roma in attesa dell’udienza di convalida.









