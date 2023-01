Dal presepe vivente di San Faustino un aiuto per costruire un ospedale in Africa

Dal presepe vivente della solidarietà duemila euro per la costruzione di un ospedale in Africa, nel villaggio di Mapinga (Tanzania). Ieri al termine della messa nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù al Pilastro la consegna di un maxi assegno simbolico (e poi della relativa somma) da parte di don Flavio Valeri e di tutta la parrocchia del Sacro Cuore nelle mani della presidente dell’associazione “Aid for life onlus”.

“Con la somma raccolta contribuiremo a un buon numero di mattoni per realizzare questa struttura sanitaria che servirà migliaia di persone”, ha sottolineato don Flavio, facendo poi ricorso a una proporzione per fotografare la situazione che si vive in quella parte di Africa: “Un medico ogni 30mila persone. Per curarsi bisogna percorrere chilometri e chilometri”.

La parrocchia aveva già collaborato con la stessa associazione alla costruzione di un pozzo, sempre a Mapinga. “Stavolta il sogno è ancora più grande”. Il presepe vivente della solidarietà, che si svolge nel giardino della chiesa di San Faustino, dedica ogni anno il ricavato delle donazioni a una iniziativa caritatevole. “Con l’equipe dei collaboratori – ha detto don Flavio – abbiamo sempre voluto che questo presepe fosse una esperienza di comunione tra le persone della parrocchia e allo stesso tempo che fosse finalizzato a pensare agli altri”. Creato per l'occasione un conto corrente ad hoc. “Numero zero due, perché due sono i bastoni con i quali camminare: l’amore per Dio e l’amore per il prossimo”. Dalla presidente di “Aid for life” parole di ringraziamento per i sacerdoti, per i collaboratori di don Flavio “sempre disponibili e accoglienti”, e per i figuranti del presepe.