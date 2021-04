23 Aprile 2021

Casi stabili e vaccini record.

I contagi da Covid nella Tuscia, da giorni, sembrano decrescere. Ieri la Asl di Viterbo ha riscontro 37 casi, collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 6 a Viterbo, 4 a Bagnoregio, 4 a Montefiascone, 3 a Canino, 3 a Capranica, 3 a Tarquinia, 2 a Caprarola, 2 a Graffignano, 2 a Vetralla, 1 a Farnese, 1 a Ischia di Castro, 1 a Montalto di Castro, 1 a Orte, 1 a Piansano, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Valentano, 1 a Vitorchiano.

Ovviamente è presto per parlare di un trend di decrescita della curva pandemica ma i numeri sono confortanti.

Osservati speciali i contagi di Caprarola, dove da giorni si susseguono i positivi. Si tratta di un cluster, con contagi a catena in ambiente familiare. Tutta la situazione però sarebbe sotto controllo.

Quella di ieri però è stata una giornata importante per i vaccini. La Tuscia ha vaccinato quasi duemila persone. Per la precisione ne sono stati effettuati 1.991. Mercoledì erano stati 1.593. Facendo superare le 75mila dosi somministrate nella provincia viterbese.

Ad innalzare il numero dei vaccini iniettati è la campagna di somministrazione iniziata ieri nel carcere di Mammagialla.

Detenuti e agenti stanno ricevendo il vaccino, l’obiettivo è di concludere la campagna entro un paio di giorni. In totale la popolazione della casa circondariale è di 700 persone.

Ieri è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione di 48 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 11 a Tarquinia, 6 a Vasanello, 4 a Civita Castellana, 4 a Vitorchiano, 4 a Viterbo, 3 a Orte, 3 a Sutri, 2 a Barbarano Romano, 2 a Gallese, 2 a Monterosi, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Montefiascone, 1 a Nepi, 1 a Oriolo Romano, 1 Ronciglione, 1 a Tuscania, 1 a Vetralla.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 31 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 4 ricoverate a Terapia intensiva Covid di Belcolle, 24 ricoverate a Medicina Covid di Belcolle, 10 ricoverate a Medicina riabilitativa Covid di Montefiascone, 806 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 13.005 il numero delle persone negativizzate, 415 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 140.636 tamponi, 653 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 19.329.