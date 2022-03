Giovedì 3 Marzo 2022, 05:35

Già 83 vaccinati con Novavax nella Tuscia. Appena lanciato, in due giorni il nuovo vaccino contro il Covid ha già convinto alcuni no-vax che sinora non si erano fidati di Astrazeneca, Johnson & Johnson, Moderna e Pfizer. I due centri in provincia scelti per la somministrazione sono Santa Maria della Grotticella a Viterbo e la Sala Mice a Civita Castellana. Il farmaco è prenotabile da venerdì scorso on line, attraverso il portale messo a disposizione dalla Regione Lazio.

Possono prenotarlo coloro che hanno un’età pari o superiore a 18 anni e che non si sono ancora vaccinati. La somministrazione della seconda dose dovrà essere effettuata a distanza di tre settimane dalla prima. Il sistema, contestualmente alla scelta dell’appuntamento della prima, fisserà anche quello per il richiamo.

Intanto, ieri sul fronte della curva pandemica si sono contati 90 casi, un decesso (un 88enne di Tuscania, ricoverato a Belcolle) e 394 guariti. Gli ultimi referti di positività sono concentrati nei seguenti comuni: 31 a Viterbo e 11 a Montalto di Castro. Negli altri 23 comuni si tratta di pochi casi tra 5 e uno. Degli ultimi casi, uno è stato ricoverato all’ospedale di Belcolle, mentre 89 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. In totale, coi dati aggiornati a ieri, i casi di positività registrati sinora nella Tuscia sono 51.016.

Calano a 65 i casi in provincia: al momento, delle persone refertate positive 31 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, una nella Terapia intensiva Covid, 29 a Medicina Covid di Belcolle, 4 nel reparto gemello di Montefiascone. Il totale dei casi scende a 3.572. Sale a 46.818 il numero delle persone negativizzate e 561 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza nella provincia sono stati effettuati 338.000 tamponi, 1001 nelle ultime 24 ore.