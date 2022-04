Giovedì 7 Aprile 2022, 07:20

Un andamento tra luci e ombre quello del contagio nella Tuscia. A balzare agli occhi tra gli ultimi dati diffusi dalla Asl è che il tasso di ospedalizzazione, nonostante – tra l’altro – nelle ultime 24 ore la curva sia scesa, continua a salire. I positivi che tre giorni fa erano 45, martedì sono saliti a 61 per arrivare a 63 ieri. In particolare, 43 sono le persone ricoverate nel reparto di Malattie infettive, una nella Terapia intensiva Covid, 19 a Medicina Covid.

Per quanto riguarda il totale dei contagi, scendono di nuovo sotto quota 5mila per attestarsi a 4.991. Di loro 4.928 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Il calo dei casi totali (che due giorni fa erano 5.061) è merito dei numeri dell’ultimo bollettino: 320 i nuovi casi di Covid-19 nel Viterbese ma i guariti sono di più, 389. Ancora una volta è alto il numero dei comuni coinvolti: 45 quelli dove ieri si è registrato almeno un positivo in più.

I dati peggiori sono i seguenti: 69 a Viterbo, 19 a Soriano nel Cimino, Vignanello e Vetralla, 13 a Ronciglione e Sutri, 11 a Oriolo Romano e Tarquinia, 9 a Canepina, Marta, Tuscania e Vasanello, 8 a Montalto di Castro, 7 a Caprarola, 6 a Blera, Gallese e Orte, 5 a Bagnoregio, Calcata e Capodimonte, 4 ad Acquapendente, Bolsena, Carbognano, Civita Castellana, Montefiascone e Monterosi. Dei casi più recenti riscontrati dai sanitari della Asl e tramite i tamponi in farmacie e lavoratori privati, 5 sono stati sunito ricoverati all’ospedale Belcolle, mentre 315 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. In totale, dall’inizio della pandemia nella Tuscia si sono registrati 62.910 positività (comprese le re-infezioni).

Tra le ombre di ieri anche l’ennesima vittima: una 92enne del capoluogo che era ricoverata a Belcolle. È il 598esumo decesso legato al Covid nel Viterbese dall’inizio della pandemia. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 376.389 tamponi. Resta alto il livello di test quotidiani: 1.089 nelle ultime 24 ore.