Coca, hashish e marijuana: in manette due ventenni insospettabili

Spaccio, arrestati due ventenne insospettabili.

Durante il weekend i poliziotti della Sezione antidroga della Mobile hanno sequestrato 5 grammi di cocaina, 20 di hashish e 3 di marijuana. Lo stupefacente è stato trovato nell'auto dove viaggiavano due ragazzi viterbesi di Viterbo, incensurati e insospettabili.



I ragazzi sono stati portati in Questura e arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



Subito dopo è stato denunciato anche un terzo giovane. Secondo le indagini della Squadra mobile il ragazza "prestava" ai due arrestati il proprio garage per le operazioni di taglio e confezionamento della droga.

del garage gli agenti hanno trovato medicinali per il taglio, un bilancino di precisione e dei ritagli di busta. Tutti materiali utili al confezionamento della sostanza stupefacente.

