Ieri mattina è entrato in funzione a Civita Castellana il nuovo punto di somministrazione del vaccino anti Covid. I locali scelti sono stati quelli del Mice (Museo industriale della ceramica) che fanno parte del centro commerciale Marcantoni. In tutto sono state sottoposte a vaccinazione nella prima giornata 60 persone tra il personale che fa parte dell'Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato e Vigili del fuoco.

«Tutto si è svolto nella massima tranquillità ha detto la dottoressa Maria Teresa Schiena, direttore del distretto C e le somministrazioni seguiranno anche nei prossimi giorni secondo un calendario prestabilito. E' stata data una bella opportunità alle persone di vaccinarsi con questa iniziativa apprezzata da tutti».

L'equipe dei medici vaccinatori è arrivata da Viterbo, mentre due infermieri sono stati forniti dall'ospedale Andosilla ed era presente anche una coordinatrice. I locali molto ampi e confortevoli sono stati messi a disposizione dall'amministrazione comunale e saranno utilizzati anche per le vaccinazioni di tutte le altre categorie in lista.«Con il progressivo ampliamento delle classi di popolazione che accedono alla campagna vaccinale anti Covid 19 ha commentato il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti prosegue il programma di potenziamento dell'offerta e la graduale attivazione delle strutture vaccinali sul territorio».

A metà mattinata sono arrivati anche il sindaco Luca Giampieri e il vice Matteo Massaini. «È un lavoro di programmazione e di condivisione che stiamo definendo anche con gli amministratori locali ha concluso Donetti -. E desidero ringraziare il sindaco Giampieri per aver collaborato fattivamente con i nostri professionisti e per aver garantito un supporto determinante in tutte le fasi, dall'individuazione delle sedi all'implementazione dei servizi, che hanno consentito l'apertura dei due nuovi centri vaccinali.

