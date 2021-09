Civita Castellana, incendio in una palazzina del centro storico. Quattro famiglie evacuate

Domenica 19 Settembre 2021, 21:08 - Ultimo aggiornamento: 21:30

Un incendio è divampato nel pomeriggio nel centro storico di Civita Castellana. Le fiamme hanno interessato la soffitta di legno di un abitazione di tre piani, in via delle Rupi a poca distanza dal Forte Sangallo. Le prime lingue di fuoco sono state notate intorno alle 18.30. Nella cittadina sono in corso le feste patronali e per questa sera sono previsti i fuochi di chiusura.

La palazzina si trova sopra la rupe del fosso di Rio Maggiore. Nessuna conseguenza, se non tanto spavento, per le persone che abitano nella struttura (quattro famiglie). che sono dovute uscire in tutta fretta dalle abitazioni. Per questa notte dormiranno tutte fuori casa.

(Foto Mauro Topini)

Stessa sorte è toccata ai residenti che abitano nella due palazzine adiacenti, che non sono state ma interessate dall’incendio ma sono scese in strada e sono state allontanate a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento con due mezzi, e i carabinieri.

Anche il sindaco Luca Giampieri si è recato sul posto per rendersi conto della situazione. L’area, per permettere i soccorsi, è stata interdetta al traffico e alle persone.