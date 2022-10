Civita Castellana, gran finale per i Ludi borgiani:domani torna il Palio degli Anelli

Ludi borgiani a Civita Castellana, al via gli ultimi appuntamenti per rivivere il Rinascimento: si inizia oggi alle 16,30 con un incontro per i bambini al museo della ceramica alla scoperta degli stemmi dei Borgia e alle 17 è prevista la conferenza su Johannes Burkardt, vescovo di Orte e Civita Castellana tenuta dal professor Tadeusz Lewicki, docente presso l'Università pontificia salesiana.

Alle 21 sono in scaletta lo spettacolo teatrale medievale Fuoco e Luce della Compagnia Accademia Creativa e l'apertura delle taverne delle contrade. I ludi si chiuderanno domani con il Palio degli Anelli nel pomeriggio presso l'arena Falerii Veteres a cui prenderanno parte i cavalieri della quattro contrade: Porta Posterula, Porta Borgiana, Porta Rupi e Porta Lanciana. Una sfida molto appassionata che richiama sempre tanto pubblico. Per finire è prevista la cena con i Borgia e le contrade in piazza Matteotti, che sarà animata da artisti di strada e danzatrici del ventre. In questi due giorni sono previste anche visite guidate ed escursioni a cura di Fabiana Poleggi.

«Tutti gli eventi sono stati possibili grazie all'impegno delle associazioni coinvolte, - dice il presidente Cristiana Pistola - al finanziamento di circa 14mila euro della Regione Lazio ottenuto dal Comune e anche al coinvolgimento di tutta la città che ha risposto immediatamente e positivamente, sia in forma associativa che in forma privata, realizzando gli allestimenti che sono esposti per le vie del centro storico durante questi di giorni di festa. Siamo pronti a replicare già per il prossimo anno con altre novità»