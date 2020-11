Visto il crescente e continuo numeri di visitatori (come nelle ultime settimane) il centro storico di Calcata avrà gli ingressi contingentati per arginare i contagi da Covid 19. Il sindaco Sandra Pandolif ha inoltrato al Prefetto di Viterbo una nota nella quale, oltre ad informarlo, ha chiesto di poter emettere una ordinanza per contingentare gli accessi, previa relazione di un tecnico,a Calcata Vecchia, nei fine settimana ed avere il supporto delle forze dell’ordine per garantire l’ordine pubblico ed il rispetto del provvedimento.

La richiesta è stata portata in discussione nel Comitato Ordine e sicurezza pubblica e ne è uscita con esito favorevole. Quindi nella giornata di venerdì il sindaco ha firmato l’ordinanza e predisposto il controllo ai varchi d’accesso con polizia locale e steward.

L’ordinanza entra in vigore domenica 15 novembre e sarà efficace nei giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 16.

«Questo provvedimento - ha detto il sindaco Pandolfi - ritenuto necessario per la tutela della salute pubblica, potrà essere rivalutato in base all’evoluzione dell’emergenza Covid-19, al numero di contagi ed in base alle criticità di gestione che si potranno riscontrare. Invito tutti al rispetto dell’ordinanza e di tutte le norme per prevenire il contagio , con l’augurio a tutti noi di superare presto questo terribile momento».

