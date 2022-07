Barca con motore in avaria al largo di Montalto, intervento di Guardia costiera e Protezione civile

Intervento della Guardia costiera e della Protezione civile verso le 11 di questa mattina al largo di Montalto di Castro. Gli occupanti a bordo di una barca lunga otto metri, a circa un miglio dalla costa, in località Punta delle Murelle, si sono trovati con il motore in avaria e hanno chiamato i soccorsi.

Sul punto segnalato sono intervenuti con il mezzo Lima 25 i militari della delegazione di spiaggia della Guardia costiera di Montalto e il nucleo sommozzatori della Prociv Arci Vulci I con il loro mezzo nautico. Una volta giunti sul posto i tecnici della Protezione civile hanno constatato il malfunzionamento del motorino di avviamento del motore e dopo alcuni tentativi lo stesso è stato ripristinato. Non è stato quindi necessario trainare l’imbarcazione fino agli ormeggi.

Da oggi la Prociv Arci Vulci I è in servizio sul litorale in collaborazione con la Guardia costiera per la sicurezza dei turisti. Questo rientra nel progetto Mare Sicuro 2022 della Guardia costiera, che vedrà impegnata anche la Direzione Marittima del Lazio a tutela dell’incolumità dei bagnanti e a difesa dell’ambiente marino.