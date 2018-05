All'Università della Tuscia si studia il Trono di spade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Gli studenti del Dipartimento di Scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo dell'Università della Tuscia organizzano e promuovono un seminario aperto a tutti sulla serie televisiva Game of Thrones tradotta per il pubblico italiano in Il trono di spade. La serie è diventata rapidamente un fenomeno comunicativo complesso e di grande successo, infrangendo molti record di ascolti e amplificando il successo dell'opera di partenza, i romanzi della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco scritti dall'americano...