Che fa la Tuscia, lascia o taglia? Al referendum costituzionale si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per decidere se diminuire o meno il numero dei parlamentari. La Tuscia viterbese mette in campo il suo pacchetto di quasi 255 mila aventi diritto. Questo il quesito: Approvate il testo della legge costituzionale concernente Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n.240 del 12 ottobre 2019?. Risposta secca, sì o no. Se a vincere sarà il sì, dopo le prossime elezioni politiche entrerà in vigore il taglio dei parlamentari, con una riduzione dagli attuali da 945 a 600, ovvero 400 deputati invece di 630 e 200 senatori al posto degli odierni 315, mantenendo i senatori a vita, che poi saranno però ridotti a un massimo di 5. Ci saranno anche meno parlamentari all'estero: i deputati scendono da 12 a 8, i senatori da 6 a 4. Se a vincere, al contrario, sarà il no, resterà tutto com'è ora. Dei suoi 312.864 abitanti, nella Tuscia in 254.986 sono quelli aventi diritto, quindi chiamati ad esprimersi alle urne. Gli aventi diritto si recheranno in una delle 295 sezioni sparse nei 60 Comuni della Tuscia, di cui 4 ospedaliere. I maschi iscritti sono 124.456, le femmine 130.530. Esordio al voto per i neo diciottenni: in totale sono 1.278, di cui 687 maschi e 591 femmine. Ci sono anche molti residenti all'estero, sono infatti ben 8.601, di cui 4.671 nei paesi extra Ue e 3.930 in quelli Ue. Qui c'è una leggera prevalenza dei maschi: 4.542 contro 4.059. Informazioni utili. Per il rilascio delle tessere elettorali (richiesta duplicato causa deterioramento, mancata consegna o smarrimento, esaurimento degli spazi a disposizione, furto dell'originale) l'ufficio elettorale del Comune in piazza Fontana Grande, 19, osserverà gli stessi orari dell'apertura delle urne: oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. E' necessario un documento di riconoscimento.