Terni, la piazza balla con le Vibrazioni. Un'ora di botti

I botti di Capodanno a Terni durante la festa in piazza. Piazza Europa gremita, la gente ha ballato e brindato con la band "Le Vibrazioni" ma la sorpresa sono stati i botti di Capodanno. Erano annunciati come virtuali, in realtà sono cominciati dieci minuti prima di mezzanotte e sono durati quasi un'ora solo per quanto riguarda quelli che sono stati sparati a ridosso del centro. Una grande festa aperta a tutti.