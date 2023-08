Nasa, in orbita la Crew Dragon Endurance con 4 astronauti a bordo

Un equipaggio internazionale di quattro persone in rappresentanza di quattro paesi è in orbita dopo il successo del lancio avvenuto alle 03:27 (09:27 in Italia) dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, verso la Stazione Spaziale Internazionale. La missione SpaceX Crew-7 dell'agenzia è la settima missione commerciale di rotazione dell'equipaggio per la Nasa. Un razzo SpaceX Falcon 9 - si legge sul sito della Nasa - ha lanciato in orbita la navicella spaziale Dragon con a bordo l'astronauta americano Jasmin Moghbeli, l'astronauta dell'Esa Andreas Mogensen, l'astronauta giapponese della Jaxa Satoshi Furukawa e il russo di Roscosmos Konstantin Borisov, per una spedizione scientifica a bordo del laboratorio orbitale.

"Crew-7 è un brillante esempio della potenza dell'ingegno americano e di ciò che possiamo realizzare quando lavoriamo insieme", ha affermato l'amministratore della Nasa Bill Nelson.

A bordo della stazione, l'equipaggio condurrà più di 200 esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche per prepararsi alle missioni sulla Luna, su Marte e oltre.

"Collaborando con paesi di tutto il mondo, la Nasa sta coinvolgendo le migliori menti scientifiche per consentire le nostre audaci missioni, ed è chiaro che possiamo fare di più - e possiamo imparare di più - quando lavoriamo insieme", ha aggiunto Nelson.

Durante il volo di Dragon, SpaceX monitorerà una serie di manovre automatiche del veicolo spaziale dal suo centro di controllo missione a Hawthorne, in California, e i team della Nasa monitoreranno le operazioni della stazione spaziale durante il volo dal Mission Control Center presso il Johnson Space Center dell'agenzia a Houston.