Stati Uniti, tartaruga di 272 chili rimane bloccata nel fango: il salvataggio è emozionante

Massachusetts, Stati Uniti. Un'enorme tartaruga è stata salvata e liberata in mare da una squadra di soccorritori. La povera creatura non riusciva più a muoversi: era rimasta bloccata nel fango vicino al fiume Herring. Con il suo metro e mezzo di lunghezza e i suoi 272 chili di peso, sollevarla era difficilissimo. I volontari della Mass Audubon, organizzazione per la conservazione della natura, hanno subito chiesto rinforzi. Dopo molto lavoro e un'attenta pianificazione, alla fine questo bell'esemplare ce l'ha fatta: ecco come è tornata a nuotare felice verso casa.