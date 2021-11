Squid Game a Roma: ecco com'è andata la simulazione dal vivo della serie Netflix

Squid Game in Italia è realtà: a Roma il ristorante Arcade and Food ha ricreato il gioco di sopravvivenza della serie record Netflix. Bendati e prelevati da un furgone, i partecipanti hanno raggiunto il luogo della simulazione. I giochi, le guardie in tuta rossa, la bambola robot: gli elementi del successo coreano ci sono tutti. I concorrenti tra loro non si conoscono: devono riuscire a superare le prove perdendo il minor numero di punti-vita possibile. Dall'inizio alla fine, vengono riprodotte tutte le fasi del gioco: chi perde muore, ma fa tutto parte della finzione. Ecco com'è andata e le testimonianze dei partecipanti.