Julia Ituma, ecco un video del 2022 della pallavolista morta in Turchia

Ecco un video del 2022 della pallavolista Julia Ituma, trovata morta in Turchia. La giovane ragazza giocava nel Novara e si trovava in Turchia per la semifinale di Champions della sua squadra. / Fb CRAI San Piero a Sieve Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it