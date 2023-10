Italia-Malta, l'entusiasmo dei tifosi a Bari

Oltre 53mila tifosi allo stadio e una città che vive d'entusiasmo per una giornata da ricordare: Bari aspetta Italia-Malta, con la Nazionale che tornerà a giocare in Puglia sette anni dopo l'ultima volta. Alle 20.45 la partita che vale per le qualificazioni agli europei del 2024. In città diversi tifosi arrivati da Malta (che non ha ancora mai vinto una partita ufficiale durante le qualificazioni, avendo collezionato cinque sconfitte in cinque partite) e anche tanto entusiasmo tra i tifosi azzurri. Bari aspetta il grande evento, dopo il successo degli Europei di volley e sperando di poter avere un'opportunità anche per gli Europei di calcio del 2032.