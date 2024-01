De Rossi: «Orgoglioso di Sinner, ci fa sentire fieri dell'Italia»

Le parole del tecnico della Roma alla vigilia della partita contro la Salernitana: «Lo sport italiano arriva spesso nell’elite degli sport mondiale. Il tennis è uno sport popolare, è un ragazzo pulito ed educato, sembra un bella persona, non lo conosco personalmente ma ci fa sentire orgogliosi per l'immagine che esportiamo e il personaggio che possiamo tifare. Quando in vacanza a New York con mia moglie, cercavano di far combaciare i nostri impegni per vedere le sue partite».