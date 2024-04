Vladimir Luxuria presenta il Lovers Film Festival 2023 a Torino: anteprime e omaggio a Lil Nas X

La 39esima edizione del Lovers Film Festival, il più antico evento italiano dedicato ai temi LGBTQI+, si terrà a Torino dal 16 al 21 aprile. Diretto da Vladimir Luxuria e fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai, il festival presenterà 53 film, tra cui 4 anteprime mondiali, 6 internazionali, 3 europee e 28 italiane. Tra i film in programma c'è anche "Lil Nas X: Long Live Montero" di Carlos López Estrada e Zac Manuel, un documentario sulla vita del rapper afroamericano. Il festival, noto per la sua sensibilità e rappresentazione autentica delle questioni LGBTQI+, vede la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta come madrina e sarà inaugurato con il film "Duino" di Juan Pablo Di Pace. Quest'anno il tema è l'amore, rappresentato nell'immagine guida del festival, e sarà dedicato alla memoria dell'attrice Sandra Milo.