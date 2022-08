Saint Row: Arriva il videogame dell’estate

L'attesissimo Saints Row arriverà il 23 agosto su Xbox One e Xbox Series X|S, PlayStation® 4, PlayStation® 5 e su PC tramite Epic Games Store. La ricetta di Saints Row per l'azione, il crimine e l'umorismo rimane un concetto forte e rilevante; è un gioco che i fan esistenti e i nuovi giocatori abbracceranno totalmente e lo sviluppatore Deep Silver Volition è tornato al timone del titolo: «Questo reboot completo è la cosa più divertente ed esilarante mai racchiusa in un'esperienza di Saints Row fino ad oggi» ha dichiarato Jim Boone, Chief Creative Officer presso Volition. «La nuova ed iconica location offre così tante entusiasmanti opportunità per deliziare i giocatori, che siano fan di lunga data della serie o nuovi adepti che vi si affacciano per la prima volta».



Saints Row è ambientato a Santo Ileso, una vibrante città immaginaria nel cuore dell’America del sud-ovest. In un mondo pieno di criminalità, dove fazioni senza legge combattono per il potere, un gruppo di giovani amici si imbarca in una impresa criminale, mentre cercano di raggiungere la vetta contando solo sulle proprie forze.

(Servizio a cura di Eva Carducci)