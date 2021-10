Jessica Chastain, il tutorial dell'attrice su "Come mangiare la pasta" (senza cucchiaio)

«Come mangiare la pasta»: si intitola così il tutorial pubblicato dall'attrice Jessica Chastain su Instagram per accompagnare un video in cui insegna a mangiare gli spaghetti. L’attrice americana, che si trova in Italia per la Festa del Cinema di Roma, impugna una forchetta e mostra ai suoi follower come mangiare un piatto di spaghetti senza usare il cucchiaio per aiutarsi. «Mettete la forchetta al centro del piatto e girate e lasciate il cucchiaio in camera». Alla fine della clip in sovraimpressione la scritta in italiano: «Mangia».