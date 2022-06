“Non è il partito “di” qualcuno, lo abbiamo già visto e non ha funzionato. Il Movimento si è sgretolato sulla troppa personalizzazione rispetto a Giuseppe Conte nell’ultimo periodo”. Lo ha dichiarato Carla Ruocco, deputata di Insieme per il Futuro in Via degli Uffici del Vicario a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Ue: subito status candidato a Ucraina e Moldavia. Gas, Berlino attiva allarme: «Ormai è risorsa rara»