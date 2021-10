Romania, la valle delle fate con il castello che sembra di pan di zenzero

In Romania sorge una struttura costruita in argilla e paglia che appare come un grande castello fatto di pan di zenzero ed evoca le favole dell'infanzia. Un posto fiabesco immerso nella valle delle fate Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- I ‘camini delle fate’ di 6000 anni fa: dove ammirare le curiose abitazioni