Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 gennaio

Il weekend è alle porte e si tratta dell'ultimo fine settimana del primo mese dell'anno. Le temperature sono ancora basse ma non vietano di uscire e dedicarsi agli appuntamenti previsti a Roma. Ecco alcuni degli eventi che troverete nella Capitale il 27 e il 28 gennaio 2024 ai quali potrete partecipare tutti, grandi e piccoli. Supermagic il più grande spettacolo di magia d’Europa con i migliori illusionisti del mondo. La 20ª edizione dell’imperdibile evento teatrale approda per l’occasione all’Auditorium della Conciliazione, dal 25 gennaio al 4 febbraio 2024. Oltre 115 artisti di fama mondiale applauditi da oltre 240.000 spettatori nel corso delle 19 precedenti edizioni, Supermagic è lo spettacolo di magia e d’illusionismo con più infruttuosi tentativi di imitazione. Ingresso Gratuito nei Musei Vaticani, si trovano in viale Vaticano a Roma, all’interno dello Stato della Città del Vaticano, e sono una delle raccolte d’arte tra le più grandi del mondo, dal momento che espongono l’enorme collezione di opere d’arte accumulata nei secoli dai Papi. Rome Video Game Lab: i videogiochi all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il Festival nazionale degli Applied Games, che lascia la tradizionale sede di Cinecittà per spostarsi nel quartiere Flaminio. Coprodotto da Cinecittà SpA e Fondazione Musica per Roma con la produzione esecutiva di QAcademy impresa sociale, il Festival quest’anno si arricchisce di grandi novità e di importanti ospiti provenienti da tutto il mondo, per quattro giorni di eventi dedicati al pubblico di tutte le età. Sagra della Bruschetta a Casaprota. Degustazioni, spettacoli folcloristici, mostre, musica dal vivo e visite guidate. Con un unico, grande protagonista: l’olio extravergine di oliva di altissima qualità, dal sapore intenso e aromatico, già apprezzato dagli antichi Romani. Casaprota è un grazioso borgo in provincia di Rieti. Passeggiate Romane, visita alla Porta del Popolo. FOTO: SHUTTERSTOCK, @SUPERMAGIC MUSICA: PROJECT A_KORBEN