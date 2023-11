Termosifoni accesi a Roma oggi 15 novembre

Da oggi a Roma è possibile accendere i riscaldamenti. Stando a quanto annunciato dal Sindaco Roberto Gualtieri dopo la firma dell’ordinanza che disciplina l’accensione dei termosifoni in città.Gli impianti potranno essere accesi per un massimo di 11 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascuno giorno. Il periodo di funzionamento sarà compreso tra il 15 novembre 2023 e il 7 aprile 2024. Come spiega una nota del Campidoglio, le nuove indicazioni sono in continuità con il Piano Nazionale per la stagione del riscaldamento 2023-2024. In più, continua la nota: “Il periodo di accensione e il tetto massimo di ore non valgono per strutture sanitarie, case di riposo, scuole materne e nidi, piscine e saune, sedi diplomatiche non ubicate in edifici condominiali. Sono inoltre esonerati dal rispetto dei riferimenti di giornate di utilizzo gli impianti a pompe di calore, anche integrati con fonti rinnovabili“.