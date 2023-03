A Roma c'è il Giardino delle Cascate: un'oasi di pace nel quartiere Eur

Roma non è soltanto monumenti e negozi, in alcuni quartieri è possibile allontanarsi un po' dalla routine e gustare un po' di relax e tranquillità in luoghi caratteristici come il Giardino delle Cascate all'Eur: giochi d'acqua, salti e getti che cambiano colore. La realizzazione del Giardino delle Cascate risale al 1961 ed è stato progettato dall'architetto Raffaele De Vico. Per molto tempo fu usato come set cinematografico, a maggio del 2017, invece, è stato ristrutturato e riaperto al pubblico.

FOTO: CREDITS @ANNARITA CANALELLA MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM