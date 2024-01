Carnevale romano, 'la ruzzica de li porci': la violenta tradizione del rovesciamento dei maiali

Il 17 gennaio 2024 è entrato ufficialmente il periodo più allegro dell'anno, il Carnevale . Nel corso degli anni tante modifiche sono state apportate a tale evento anche se alcune tradizioni restano ancora oggi molto vive. Per quanto riguarda il Carnevale romano , i più anziani ricorderanno, senza dubbio, 'la ruzzica de li porci'. L'evento si svolgeva al Monte Testaccio. Consisteva in una forma di intrattenimento molto violenta: in cime alla collina di Testaccio venivano allestiti dei carretti sui quali venivano lasciati alcuni maiali vivi. Dopo i carri venivano fatti rotolare giù per il declivio, senza una guida, fino a valle e lì vi era la folla che attendeva per conquistare i resti dei maiali. Quest'anno le date del Carnevale 2024 sono: Giovedì grasso, 8 febbraio 2024, Domenica di Carnevale 2024, 11 febbraio 2024, Martedì Grasso, 13 febbraio 2024. Uno degli eventi previsti per il Carnevale romano è il tradizionale Carnevale sul Tevere previsto per domenica 11 febbraio. L'evento sportivo-ludico-motorio fastoso è caratterizzato da maschere di adulti e bambini che percorreranno le sponde del Tevere a piedi ed in bicicletta e navigare sul fiume con canoe, sup e gommoni da discesa. Un altro evento è previsto all'Auditorium Parco della Musica e prende il titolo "La Tarantella del Carnevale". L'appuntamento è per domenica 11 febbraio, si terrà una grande festa per tutti, piccoli e grandi, a cui parteciperanno maschere e danzatori tradizionali. A Cinecittà World si terrà per la prima volta il Carnevale: dal 3 al 25 febbraio, avranno luogo maschere, parate, carri, concorsi di costumi, spettacoli e tanto divertimento. Non solo a Roma ma anche nei paesi limitrofi il Carnevale è una festa molto sentita dai cittadini che ogni anno si impegnano nella realizzazione di carri allegorici, maschere più stravaganti regalando giorni di puro divertimento. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN