Roma, maxi-rissa davanti a un bar in Corso Trieste: volano sedie e tavolini. Aggredite tre studentesse universitarie

Eloquente uno dei video, seppure breve, girato dai testimoni della maxi-rissa scoppiata alla mezzanotte di sabato davanti al cocktail bar Ivy di Corso Trieste, a Roma. Due gruppi di giovanissimi si affrontano lanciando sedie e tavoli. Il traffico sul Corso, a due passi da piazza Istria, rallenta. La zona è piena di avventori e di comitive che stanno trascorrendo la serata in uno dei tanti locali aperti fino a tarda notte. Si sentono urla, qualcuno raccoglie le sedie del dehor. Nella zuffa sono coinvolti almeno una quindicina di ragazzi.

La lite, secondo quanto ricostruito attraverso le testimonianze, sarebbe iniziata per un banale battibecco tra alcuni ragazzi della Garbatella e tre studentesse della Luiss che erano in bagno, difese da un paio di amici. «Siamo state aggredite e insultate», hanno raccontato le ragazze alla polizia. Fuori poi è esploso il caos. A dare manforte ai ragazzi che avevano inveito contro le universitarie è arrivata un'altra dozzina di giovani.

La rissa è proseguita sullo slargo all'incrocio con via Ufente nei pressi di un piccolo bistrot dove i clienti sono stati messi in fuga impauriti. Anche qui alcuni dei ragazzi hanno afferrato alcune sedie e un tavolino scaraventandoli per aria. Il locale, estraneo alla vicenda, ha subito dei danni.