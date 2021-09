Reddito di cittadinanza, Giorgia Meloni discute con un cittadino di Ostia

Durante la visita di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a Ostia un cittadino l'ha avvicinata e si è messo a discutere con lei delle sue affermazioni sul reddito di cittadinanza. La Meloni ha definito la misura "metadone di Stato" e il cittadino le ha chiesto spiegazioni su questa espressione. «Che fa il metadone?» ha detto la leader di Fratelli d'Italia, «non ti guarisce dalla dipendenza, ma ti mantiene in essa. Stessa cosa il reddito di cittadinanza: non risolve la situazione di difficoltà ma ti fa rimanere in essa». Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it