Nuova notte di fiamme e ancora un ristorante a fuoco nel cuore di Ostia. Un incendio è scoppiato l'altra sera alla trattoria "Antichi Sapori" di via Aristide Carabelli e per gli investigatori ci sono pochi dubbi sull'origine dolosa. Prima il boato, poi il messaggio del fuoco che sul litorale romano assume sempre lo stesso significato: avvertimento, minaccia, intimidazione. Su questo stanno lavorando le forze dell'ordine che non escludono nessuna ipotesi, anche se quella del racket resta la più accreditata.

Ostia, a fuoco un altro ristorante: torna l'incubo racket. I gestori: «Mai ricevute minacce»