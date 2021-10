(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2021 Si è svolta a piazza Ugo La Malfa la manifestazione dei No Green pass. Sul palco, sotto la statua di Giuseppe Mazzini, Enrico Montesano ha diretto la manifestazione introducendo i vari interventi. Verso la fine della manifestazione i manifestanti si sono seduti per terra in omaggio ai portuali di Trieste che avevano fatto lo stesso durante la manifestazione al porto di Trieste. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev