Jennifer Serpi e la passione per TikTok e per la musica: «Se non fossi sorda non sarei io»

"Ogni giorno ricevo molti insulti da persone stupide, solo perchè sono sorda. Ma nella vita ho affrontato molte difficoltà e queste cose non mi fanno alcun effetto. La vera disabilità è l'ignoranza". Jennifer Serpi , tiktoker e influencer sorda da 2 milioni e mezzo di follower, 17 anni, romana, ha le idee ben chiare sul messaggio che vuole trasmettere attraverso i propri canali social. Ama le lingue, parla italiano e spagnolo e ama andare in discoteca, in particolare dove si balla la musica tecno. Ha studiato danza per 12 anni e da quando per la prima volta ha messo piede in una sala da ballo la musica è diventata la sua passione. L'abbiamo intervista al Pincio, uno dei suoi luoghi del cuore.