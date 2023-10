Israele, Meloni alla Sinagoga di Roma

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è arrivata alla Sinagoga di Roma. Ieri, in occasione del 41esimo anniversario dell'attentato nel luogo di culto, la premier aveva rinnovato "l'impegno per non dimenticare ciò che è successo e per continuare a chiedere che sui fatti di quella terribile giornata sia fatta verità storica e processuale. Oggi più che mai, dopo i fatti orribili e barbari che stanno avvenendo in Israele, il Governo esprime la sua vicinanza e la sua solidarietà al popolo d'Israele e alle comunità ebraiche italiane. Il terrore non prevarrà mai". (LaPresse)