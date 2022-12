Fiumicino, allestite 6 case di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli

Nel Comune costiero sono state allestite 6 case di Babbo Natale. La più interessante è aperta in via Monte Giulio a Fiumicino su iniziativa dall'imprenditore Massimo Carsetti, poi c'è quella di Tragliatella, Granaretto a Palidoro e a Torrimpietra. Domani apre invece i battenti quella di Testa di Lepre e domenica, dalle ore 10 alle 16, a Passoscuro. Sempre domenica, alle 18, presso la Chiesa di San Pietro apostolo di Testa di Lepre si svolgerà un concerto di musica gospel organizzato dalla Pro Loco, mentre a Passoscuro, dalle 10 alle 16, aprirà il tradizionale mercatino di Natale. Due eventi serali, il 19 e il 20, alla Casa della Partecipazione: il musical Il Natale con una svitata in abito da suora lo spettacolo teatrale Desideri sotto l'albero, entrambi della scuola d'arte teatro Traiano. Umberto Serenelli