Carlo Verdone e la verità dietro la foto scattata al Gianicolo: «Non è un dipinto»

Nel 2023 anche scattare una foto senza filtri e immortalare un momento magico è diventato un gesto surreale tanto da scatenare possibili polemiche sulle modalità in cui esso avviene. E' ciò che è successo nelle ultime ore a Carlo Verdone , attore di fama internazionale, che di prima mattina ha postato una foto al Gianicolo ancora vuoto quasi da sembrare un dipinto. Ed è proprio questo dettaglio che ha scatenato la curiosità dei fan che lo seguono e dato vita ad ipotesi sull'origine della foto. Tuttavia, la risposta da parte dell'artista non ha tardato ad arrivare. Carlo Verdone è solito condividere con i suoi amici sui social scatti, emozioni, pensieri che vanno oltre il suo lavoro ma lo rendono allo stesso modo vicino ai fan e tutti gli utenti che lo seguono da anni, supportandolo e sostenendolo in ogni situazione. Così in una giornata uggiosa come quella di domenica 10 dicembre, l'attore ha tenuto ad immortalare un momento che lo ha reso felice e lo ha rimandato indietro nel tempo, al periodo della sua infanzia, quando "Roma non era così caotica e disordinata", ha scritto in un lungo post dedicato al Gianicolo. Di prima mattina, si è ritrovato nel silenzio assordante di uno dei posti più belli della città eterna e si è lasciato andare ad uno scatto unico e ineguagliabile, finito, tuttavia, nel mirino dopo averlo pubblicato sui social. La foto al Gianicolo di Carlo Verdone ha scatenato gli utenti sui social che stentano a credere che possa essere vera. Molti ritengono che si tratti di un dipinto ripreso da altre fonti. "Leggo che alcuni dubitano che la foto postata sia una foto. Bensì un dipinto. Quindi io avrei raccontato la mia prima mattinata basandomi su un quadro! Scusate ma mi dite che soddisfazione c'è a fotografare un dipinto del Gianicolo? Fosse stato un Bacon …" Ha risposto l'attore. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN